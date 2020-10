Fortuna Düsseldorf : Allofs: Nicht gekommen, um „Grußworte zu sprechen“

Düsseldorf Fortuna Düsseldorfs neues Vorstandsmitglied Klaus Allofs will seine Aufgaben beim Fußball-Zweitligisten mit den nötigen Kompetenzen angehen.

Der frühere Fortuna-Torjäger, der seit September zum Präsidium seines langjährigen Clubs zählt, sieht sich nicht als ständigen Begleiter der Mannschaft. „Ich werde nicht diese Nähe haben wie früher, als ich auch bei Spielen auf der Bank saß und mit der Mannschaft immer einen Tag vor Auswärtsspielen angereist bin. Das fällt in den Aufgabenbereich von Uwe Klein“, erklärte Allofs, der sich vor allem einen Überblick über die Trainingsarbeit verschaffen will. „Ich werde häufig beim Training zusehen, will die Spieler kennenlernen und wissen, was ich von ihnen erwarten kann.“