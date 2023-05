Aus der Westkurve Fußballgott und ein Bier mit den Wölfen

Spiele in der Westkurve habe ich seit meiner Premiere am 20. November 1982 (es war ein 3:2 gegen die Münchner Bayern) schon viele Hundert erlebt. Jene Partie am 2. Mai 1998 genießt einen ganz besonders hohen Stellenwert im Ranking meiner unvergesslichen Betze-Spiele. Block 9.1, mitten im Geschehen: Die Kurve war an jenem Samstagnachmittag brechend voll. Die 24. Minute gegen den Mitaufsteiger VfL Wolfsburg habe ich so deutlich vor mir, als sei sie gerade erst passiert … Einwurf Martin Wagner auf Ciriaco Sforza. Der schlägt den Ball nach innen, und da steht Olaf-Marschall-Fußballgott wie so oft in jenen Tagen goldrichtig und drückt das Ding zum 1:0 über die Linie. Der Bann war gebrochen. Nach den weiteren Treffern durch Wagner, unseren Fußballgott und Jürgen Rische versank der Betze in einem Freudenmeer. Unfassbar! Der FCK zwei Jahre nach der bittersten Stunde in der bisherigen Vereinsgeschichte und den Tränen von Leverkusen ganz oben! Wieder gab’s Tränen, diesmal vor Freude.