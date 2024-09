U23 Angriff auf Nürnberger Spieler: Ermittlungen gegen Unbekannt

Dem Club zufolge war es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem körperlichen Angriff gekommen. „Mit dem Auflauern vor der Haustür am frühen Abend sowie dem körperlichen Angriff einige Stunden später in der Nacht haben die Personen jegliche Grenzen überschritten“, schrieb der Traditionsverein.