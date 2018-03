später lesen Heidenheim - Bielefeld 2:2 Arminia holt nach Zwei-Tore-Rückstand noch einen Punkt Teilen

Twittern

Teilen



Der 1. FC Heidenheim und Arminia Bielefeld treten in der 2. Bundesliga auf der Stelle. Im direkten Duell trennten sich die Teams am Sonntag in Heidenheim 2:2 (1:0). Bielefeld hat 35 Punkte und fünf Zähler Rückstand auf Aufsteiger Holstein Kiel, der auf Relegationsrang drei liegt.