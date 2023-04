2. Liga Arminia im Aufwärtstrend unter Koschinat: 3:2 in Kiel

Bielefeld kam gut in die Partie und ging schnell durch Jäkel und Hack verdient in Führung. Die Kieler fingen sich. Nach dem Anschluss durch Skrzybskis zwölftes Saisontor drängten die Gastgeber auf den Ausgleich. Die Partie wurde offener. Auch nach dem Wechsel ging es vor 12.476 Zuschauern munter weiter. Der Ex-Kieler Okugawa erhöhte nach einem starken Solo für die Gäste. 40 Sekunden nach seiner Einwechselung markierte Friðjónsson den erneuten Anschlusstreffer für Holsten. In der Schlussphase drückten die Kieler noch einmal. Bielefeld hielt erfolgreich dagegen.