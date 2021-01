2. Liga : Auch dank Kühlwetter: Heidenheim besiegt Darmstadt 98

Heidenheim Dem 1. FC Heidenheim ist die Wiedergutmachung für das 0:4 beim SV Sandhausen gelungen. Eine gute Woche nach der klaren Niederlage im Baden-Württemberg-Duell bezwang die heimstarke Mannschaft von Trainer Frank Schmidt den SV Darmstadt 98 mit 3:0 (0:0).

Nach den Treffern von Christian Kühlwetter (49. Minute), Patrick Mainka (59.) und Denis Thomalla (83.) kletterte Heidenheim auf Rang sieben der 2. Fußball-Bundesliga. Darmstadt wartet weiter auf den ersten Punkt in diesem Jahr und liegt auf Platz 14.

Die Hessen mussten ohne ihren Top-Angreifer Serdar Dursun auskommen, hätten aber in der ersten Halbzeit in Führung gehen können. Nach einer Ecke kam Abwehrspieler Immanuel Höhn zum Kopfball, Heidenheims Kühlwetter war zunächst in der Defensive gefordert und musste nach einer halben Stunde für seinen Torhüter Kevin Müller retten.