2. Liga : Aufsichtsratschef Jansen: „Wird ein intensiver HSV-Sommer“

Hamburg Auch nach dem erneut verpassten Aufstieg des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV genießt der Vorstand mit Jonas Boldt und Frank Wettstein das Vertrauen von Aufsichtsratschef Marcell Jansen.

„Wir alle gemeinsam haben den Gesamtorganismus HSV in den vergangenen Monaten stabilisiert - trotz der andauernden Corona-Krise. Daran hat der Vorstand einen großen Anteil“, sagte der ehemalige Nationalspieler dem „Hamburger Abendblatt“.

Der HSV steht vor seiner vierten Spielzeit in der 2. Liga. In Tim Walter wurde am Dienstag der neue Trainer vorgestellt. Der Verein hatte sich Anfang Mai von Daniel Thioune getrennt, für die letzten drei Spiele war Nachwuchschef Horst Hrubesch eingesprungen. Er finde „das Trainerprofil von Tim Walter sehr, sehr spannend“, sagte Jansen.