2. Liga Aufsteiger Elversberg überrascht auch den 1. FC Magdeburg

Unmittelbar danach erhöhte Neubauer per Flachschuss zum 2:0. Die Fans verabschiedeten ihr Team mit einem Pfeifkonzert in die Kabine. Nach der Pause war der FCM bemühter, hatte dann aber etwas Glück, als der Schiedsrichter nach 59 Minuten einen bereits für Elversberg gegebenen Elfmeter nach Videoansicht wieder zurücknahm. Krempickis Anschlusstreffer brachte Hoffnung, doch der Ausgleich gelang nicht. In der Nachspielzeit wurde ein zunächst gegebene Elfmeter nach Einsatz des Videobeweises wegen einer Schwalbe von Tatsuya Ito zurückgenommen.