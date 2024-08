Fußball Baumgart dämpft Euphorie um HSV-Torschützen Königsdörffer

HSV-Torjäger Robert Glatzel fehlte in der Domstadt verletzt, der in der Schlussphase eingewechselte Neuzugang Davie Selke war noch nicht zu 100 Prozent fit - auch deshalb spielte Königsdörffer von Beginn an in der Sturmspitze. „Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass der Trainer mir einfach das Vertrauen geschenkt hat, dass ich heute alleine vorne spielen durfte. Ich habe ja noch nicht so oft da gespielt. Ich bin umso glücklicher, dass ich heute zwei Treffer erzielt habe“, sagte der 22-Jährige.