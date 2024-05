2. Liga Baumgart nach verpasstem Aufstieg: Angriff nächste Saison

Verärgerung ja, Resignation nein: Nach dem endgültig verpassten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga will Trainer Steffen Baumgart mit dem Hamburger SV in der nächsten Saison einen neuen Anlauf nehmen und dafür schon jetzt die Vorbereitungen treffen. Man müsse sich fragen: „Was brauchen wir, um in Hamburg an diesem Standort aufzusteigen?“, sagte Baumgart. „Wir haben es dieses Jahr nicht geschafft. Ich möchte mit diesem Verein im nächsten Jahr ganz klar angreifen.“