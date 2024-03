2. Liga Baumgart sauer auf HSV-Profis: „Muss deutlicher werden“

Nach der verdienten Niederlage beim direkten Konkurrenten droht dem HSV am Wochenende auch der Sturz vom Relegationsrang. Seit fünf Jahren versuchen die Hamburger mit immer größeren Investitionen, den Wiederaufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Von zu großem Druck, endlich aufsteigen zu müssen, wollte Baumgart indes nichts wissen: „Das, was wir im Moment spielen, hat nichts damit zu tun, dass wir aufsteigen wollen.“