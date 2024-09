2. Fußball-Bundesliga Baumgart über Aufstieg: „2. Liga ist so eng wie nie“

HSV-Trainer Steffen Baumgart hält das Aufstiegsrennen in der 2. Fußball-Bundesliga für völlig offen. „Die 2. Bundesliga ist so eng wie nie. Ich sehe aktuell zehn Mannschaften, die um den Aufstieg spielen können. Das zeigt, wie gut in dieser Liga gearbeitet wird“, sagte der 52-Jährige dem „Westfalenblatt“ vor dem Duell mit seinem Ex-Club SC Paderborn (Samstag, 13.00 Uhr/Sky).