2. Liga Blitztor und Doppelpack: Karlsruhe besiegt Nürnberg

In der zweiten Hälfte sah es zwischenzeitlich so aus, als könnten sich die ausgelassenen Möglichkeiten für den KSC rächen. Schleusener scheiterte für die Gastgeber, die in Hälfte eins einen Pfostentreffer hatten, an der Latte. Im Gegenzug fiel das 1:1. Schleusener per Kopf nach Flanke von Torschütze Nebel und der kurz zuvor eingewechselte Siwsiwadse mit seinen beiden Treffern sorgten für Erleichterung.