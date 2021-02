2. Liga : Bochum punktgleich mit dem HSV - Pauli und Darmstadt siegen

Düsseldorf Der VfL Bochum hat den zweiten Aufstiegsrang in der 2. Fußball-Bundesliga zurückerobert und ist nun sogar punktgleich mit Spitzenreiter Hamburger SV.

Die Westfalen besiegten am Sonntag den Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig mit 2:0 (2:0). Gemeinsam mit Holstein Kiel steht nach dem 21. Spieltag sogar ein punktgleiches Trio an der Tabellenspitze. Drei Punkte dahinter folgt die SpVgg Greuther Fürth nach dem 0:0 am Samstag beim HSV. Während Aufsteiger Braunschweig mit 17 Zählern Vorletzter bleibt, feierten der FC St. Pauli und Darmstadt 98 in direkten Duellen wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.