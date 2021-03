2. Liga : Bochumer weiter auf Aufstiegskurs: Sieg in Düsseldorf

Düsseldorf Im West-Duell bei Fortuna Düsseldorf ist der VfL Bochum deutlich effektiver und hält den Hamburger SV an der Tabellenspitze hinter sich. Für die glücklose Fortuna sollten die Aufstiegsträumereien nun endgültig vorbei sein.

Zweitliga-Spitzenreiter VfL Bochum hat die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga weiter fest im Visier. Am Montag besiegte das effiziente Team von Trainer Thomas Reis Erstliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf 3:0 (2:0).

Lange Zeit war die Fortuna am Montag spielbestimmend. Eine schwache Chancenverwertung und individuelle Abwehrpatzer führten zur zweiten Heimniederlage in dieser Saison. Angreifer Kenan Karaman, der bereits zur türkischen Nationalmannschaft abreisen musste, fehlte schmerzlich.

Auch nach der Pause ging der Düsseldorfer Chancenwucher weiter. Auch beste Möglichkeiten vergab die Fortuna teilweise kläglich. Anders der VfL, dem so die gewünschte Reaktion auf das 0:2 am vergangenen Spieltag gegen den HSV gelang: Kurz vor dem Spielende nutzte Novothny den nächsten groben Kastenmeier-Patzer zur endgültigen Entscheidung. Am Karsamstag geht es für die Bochumer mit dem nächsten Spitzenspiel weiter. Dann kommt der Tabellenvierte Holstein Kiel (46), der noch zwei Spiele mehr zu absolvieren hat, an die Castroper Straße zum VfL.