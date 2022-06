Transfermarkt : Braunschweig holt Decarli aus Bochum zurück

Braunschweig Der Schweizer Abwehrspieler Saulo Decarli kehrt nach fünf Jahren zu Eintracht Braunschweig zurück.

Der Aufsteiger in die 2. Fußball-Bundesliga verpflichtete den 30 Jahre alten Innenverteidiger am Freitag als ersten Neuzugang für die kommende Saison. „Ich freue mich riesig, wieder an der Hamburger Straße zu sein. Es fühlt sich ein bisschen wie nach Hause kommen an“, sagte Decarli, der bereits von 2014 bis 2017 für die Eintracht spielte und diesmal einen Zweijahresvertrag unterschrieb.