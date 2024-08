Transfers Braunschweig holt Union-Verteidiger Jaeckel

In Braunschweig soll der 26 Jahre alte Jaeckel dabei helfen, die Abwehr zu stabilisieren. Die kassierte in drei Ligaspielen schon 13 Tore. „Wir sind nicht gut in die Saison gestartet, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam das Saisonziel Klassenerhalt erreichen werden“, sagte der frühere Jugendspieler des VfL Wolfsburg.