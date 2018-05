Braunschweig steigt aus 2. Bundesliga ab

2:6 in Kiel

Eintracht Braunschweig muss den Gang in die 3. Fußball-Liga antreten. Die Niedersachsen verloren am letzten Spieltag der 2. Bundesliga mit 2:6 (2:4) bei Holstein Kiel und rutschten damit von Relegationsrang 16 noch auf den 17. Platz ab. dpa

Für Braunschweig ist es der erste Zweitliga-Abstieg seit 2007, noch vor einem Jahr verpasste der BTSV in der Relegation nur knapp den Sprung in die Bundesliga. Die Treffer von Jan Hochscheidt (6. Minute) und Ken Reichel (19.) waren vor 11.760 Zuschauern nicht genug. Für Kiel, das in der Aufstiegsrelegation gegen den VfL Wolfsburg antritt, trafen Aaron Seydel (16.), Vierfach-Torschütze Steven Lewerenz (22./30./57./60.) und Rafael Czichos (33.).

