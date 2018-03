Braunschweig verschafft sich Luft im Abstiegskampf

Eintracht Braunschweig hat sich im Abstiegskampf ein wenig Luft verschafft. Die Niedersachsen setzten sich gegen Jahn Regensburg verdient mit 2:1 (1:0) durch und verbesserten sich damit vom 14. auf den zwölften Tabellenplatz.

Für die Gäste aus Regensburg war die Niederlage im Aufstiegsrennen in herber Dämpfer.

Vor 19.000 Zuschauern im Eintracht-Stadion gelang Christoffer Nyman das Führungstor. Der Schwede drückte den Ball in der 36. Minute aus fünf Metern Entfernung über die Linie.

Schon zehn Minuten zuvor hatte der Skandinavier die Führung für die Gastgeber auf dem Fuß, scheiterte jedoch an Jahn-Torhüter Andre Weis. Für die Entscheidung sorgte Jan Hochscheidt, der in der 61. Minute im Nachschuss erfolgreich war. Ersatzkeeper Weis verhinderte in der Schlussphase eine höhere Niederlage. Marvin Knoll gelang per Foulelfmeter (85.) das Anschlusstor für den SSV Jahn.

Auch ohne drei verletzte Stammspieler waren die Norddeutschen über weitere Strecken das bessere Team. Dem Aufsteiger fehlte es an Durchschlagskraft, nach dem zweiten Gegentreffer schwanden beim Neuling mehr und mehr die Hoffnungen auf eine sportliche Wende.