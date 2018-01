Abwehrspieler Romain Brégerie kehrt zum Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 zurück. Der 31-jährige Franzose wird vom Liga-Konkurrenten FC Ingolstadt bis zum Saisonende an die „Lilien“ ausgeliehen. Dies teilten die Südhessen mit. dpa

„Wir sind davon überzeugt, dass er mit seinen Fähigkeiten und seiner Erfahrung zu einer größeren defensiven Stabilität in den verbleibenden 16 Pflichtspielen beitragen kann“, sagte Trainer Dirk Schuster. Brégerie spielte bereits in der Saison 2014/15 für Darmstadt und hatte mit 33 Partien und sechs Toren großen Anteil am Aufstieg ins Oberhaus.

