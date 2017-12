Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss mehrere Monate auf seine Mittelfeldspieler Christopher Buchtmann und Mats Möller Daehli verzichten. dpa

Der Club teilte mit, dass Buchtmann wegen einer Schambeinentzündung eine längere Zwangspause einlegen muss. Möller Daehli soll am 6. Dezember in Berlin an der Leiste operiert werden, die dem norwegischen Nationalspieler schon seit geraumer Zeit Probleme bereitet.

