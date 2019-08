Wirbel um Identität : Causa Jatta: Ex-HSV-Trainer Titz wünscht sich Ruhe

Essen Der frühere HSV-Trainer Christian Titz empfindet den Wirbel um seinen ehemaligen Spieler Bakéry Jatta als besorgniserregend.

„Man darf nicht vergessen: Es geht um einen Menschen. Ich würde mir wünschen, dass wir in diese Diskussion schnell Ruhe und Klarheit bekommen, damit Bakéry wieder das tun kann, was er am liebsten tut: Fußball spielen“, sagte der 48-Jährige der Funke Mediengruppe. Titz arbeitete mit Jatta zunächst in der U23 des Hamburger SV zusammen, ehe er ihn mit zu den Bundesliga-Profis nahm.