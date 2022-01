2. Liga : Corona-Lage: Düsseldorf sagt Trainingslager in Spanien ab

Corona-Lage: Düsseldorf sagt Trainingslager in Spanien ab

Düsseldorf Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf wird in der kommenden Woche nicht ins Trainingslager nach Marbella (Spanien) reisen.

Wie die Fortuna mitteilte, folge der Verein den Empfehlungen aller relevanten, medizinischen Entscheidungsstellen, die aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens von einem Trainingslager in Spanien abraten. Das Team wird nun ab Montag, 3. Januar, die Vorbereitung in Düsseldorf absolvieren - ein entsprechender Plan wurde bereits in den vergangenen Wochen vorbereitet.