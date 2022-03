2. Liga : Corona-Verdacht beim HSV: Drive-In-Tests für alle Spieler

Hamburg Beim Zweitligisten Hamburger SV besteht Corona-Verdacht. Mehrere Spieler und Staff-Mitglieder hätten sich bei den Teamärzten und dem HSV-Management gemeldet und dabei über Unwohlsein und Erkältungssymptome geklagt, teilten die Hanseaten mit.

Die am Vormittag vorgesehene Trainingseinheit wurde daraufhin kurzfristig verschoben und für den gesamten Kader ein Corona-Test im Drive-in-Verfahren anberaumt. „Im Anschluss an die Testergebnisse wird Trainer Tim Walter in enger Abstimmung mit den Ärzten den weiteren Tagesablauf festlegen“, hieß es in der Vereinsmitteilung weiter. Dann wird voraussichtlich auch absehbar sein, ob das Heimspiel des Traditionsclubs am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen den FC Erzgebirge Aue gefährdet ist.