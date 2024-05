2. Liga Dardai in der kommenden Saison nicht mehr Trainer bei Hertha

Nach fast ununterbrochener gemeinsamer Arbeit über mehr als 25 Jahre wird Pal Dardai in der kommenden Saison nicht mehr Cheftrainer von Hertha BSC sein. Wie der Berliner Fußball-Zweitligist nach einer durchwachsenen Spielzeit mitteilte, wird der im Sommer auslaufende Vertrag des 48 Jahre alten Ungarn nicht verlängert. Allerdings bleibe Dardai in einer anderen Funktion erhalten. „Wie die genau aussehen wird, werden wir nach seinem Urlaub mit ihm besprechen“, äußerte Geschäftsführer Thomas Herrich vor dem Saisonfinale beim VfL Osnabrück am Sonntag.