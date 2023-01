2. Liga : Darmstadt 98 bereitet Fans auf weitere Spielerabgänge vor

Darmstadt Zweitliga-Spitzenreiter SV Darmstadt 98 will künftig noch mehr Geld aus Spielerverkäufen generieren.

„Da brauchen wir gar nicht darum herumzureden: Wir werden uns mit dem Thema Transfers noch mehr beschäftigen müssen. Bei Abgängen sind wir in Darmstadt in jüngerer Vergangenheit sehr verwöhnt“, sagte Clubpräsident Rüdiger Fritsch im „Kicker“-Interview. „Wir haben in den vergangenen Jahren etwas mehr Geld für Spieler ausgegeben, als wir eingenommen haben. Doch es ist weder im normalen Leben noch im Profifußball eine Strategie, auf Dauer mehr auszugeben, als man einnimmt.“