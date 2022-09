2. Liga : Darmstadts Spieler verschenken keine Trikots mehr

Darmstadt Die Fußballprofis des SV Darmstadt 98 wollen künftig nach Spielen keine Trikots mehr verschenken.

„Dieser Masse an Wünschen können wir einfach nicht nachkommen, weshalb es uns schwerfällt, überhaupt ein Trikot an eine spezielle Person herauszugeben, um anderen gegenüber nicht ungerecht zu erscheinen“, erklärte der Zweitligist in einer Mitteilung.