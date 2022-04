2. Liga : Darmstadts Trainer Lieberknecht verlängert bis 2025

Darmstadt Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 und Chefcoach Torsten Lieberknecht haben sich auf eine langfristige Zusammenarbeit geeinigt.

Auch Lieberknecht ist zufrieden. „Vom ersten Tag an habe ich mich in der Stadt und im Verein sehr wohlgefühlt. Meine Hoffnungen und Erwartungen an den Club sowie meine Aufgabe hier haben sich bestätigt“, sagte der Trainer des Teams, das hinter Schalke, Bremen und St. Pauli derzeit Vierter ist und noch um den Aufstieg in die Bundesliga kämpft. Beim Gastspiel beim FC St. Pauli am 23. April (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) fehlt Lieberknecht wegen einer Gelbsperre.