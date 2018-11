Dem FC Bayern plagen Verletzungssorgen

Fortuna Düsseldorf gastiert beim FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister im Gegnercheck. Von Falk Janning

DAS SPIEL

Im Duell der Meister der ersten und zweiten Liga wäre für den Gastgeber alles andere als ein Sieg über den Neuling aus Düsseldorf eine herbe Enttäuschung. Der Rekordmeister rangiert mit 20 Punkten nach wie vor nur auf Platz fünf - hinter Frankfurt (20), Leipzig (22), Gladbach (23) und Spitzenreiter Dortmund (27). Bei aktuell sieben Punkten Rückstand auf Borussia brauchen die Münchner dringend einen Sieg, um den Anschluss nicht vollends zu verlieren. Sie werden nach ihrer bisher mäßigen Saison gegen Fortuna Gas geben. Für die auf einem Abstiegsplatz rangierenden Gäste geht es ausschließlich um Schadensbegrenzung. Schon ein Teilerfolg wäre eine Sensation. Fortunas Stürmer Rouwen Hennings hat angekündigt, dass sein Team „top-motiviert“ sein wird. „Wir werden alles reinhauen, was drin ist, um die Chance zu haben, was mitzunehmen. Dafür haben wir gearbeitet.“

DIE AKTUELLE FORM

Die Münchner agieren bislang nicht stabil. Auch daheim nicht. Die Underdogs FC Augsburg und SC Freiburg haben bei den Bayern jeweils 1:1 gespielt, und Borussia Mönchengladbach hat in der Allianz-Arena sogar 3:0 gewonnen. Fortuna gehört mit Hannover und Nürnberg zu einem Trio, das auswärts noch nicht gewonnen hat. Durch den überzeugenden 4:1-Sieg gegen Hertha BSC wurde die schlimmste Pleiten-Serie seit 27 Jahren beendet und den Anschluss ans rettende Ufer wieder hergestellt.

DIE PERSONELLE LAGE

Bei den Bayern fehlen die verletzten Kingsley Coman, James Rodríguez, Thiago Alcántara und Corentin Tolisso. Probleme mit seinem Knie hat Arjen Robben, der allenfalls ein Kandidat für den 18er-Kader ist. Er wird ebenso wenig in der Startelf erwartet wie Mats Hummels, für den Niklas Süle von Beginn an auflaufen dürfte. Bei Fortuna fällt Innenverteidiger Kaan Ayhan fällt wegen einer Fußverletzung aus, die er sich bei der türkischen Nationalmannschaft zugezogen hat. Außerdem sind die verletzten Marcel Sobottka, Raphael Wolff und Andre Hoffmann für das Spiel in München noch kein Thema. Aymen Barkok pausierte unter der Woche wegen Adduktoren-Problemen.

DIE TRAINER

Bayern-Trainer Niko Kovac wird viel kritisiert für die Bayern-Krise, doch er gilt als Opfer der fehlerhaften Kaderplanung beim FC Bayern. Noch sitzt der Bayern-Coach auf seinem Trainer-Stuhl, und Uli Hoeneß sprach ihm am vergangenen Wochenende das Vertrauen aus. Doch eine Pleite gegen Fortuna könnte das schnell ändern. Für Friedhelm Funkel ist es die Begegnung mit dem Angstgegner: Kein Trainer hat öfter gegen eine Mannschaft verloren wie der Fortuna-Coach gegen die Münchner. Nach 20 von 28 Partien verließ Funkel den Platz als Verlierer. Sein bislang einziger Erfolg in der bayrischen Landeshauptstadt gelang ihm als Coach von Hansa Rostock im September 2000 (1:0, Tor: Christian Brand).

DER DIREKTE VERGLEICH

Fortuna hat zehn von 46 Bundesligaspiele gegen den FC Bayern München gewonnen (10 – 9 – 27). Legendär ist der 7:1-Erfolg der Düsseldorfer am 9. Dezember 1978. Drei der insgesamt zehn Siege gelangen den Düsseldorfern dabei in München (3 – 5 – 15). Den jüngsten Auswärtserfolg gab es im April 1991: 1:0 gewann Fortuna durch einen Treffer von Thomas Allofs. Fortuna hat in den jüngsten 17 Auswärtsspielen der Bundesliga nur einmal mehr als einen Treffer erzielt: Das war bei der 2:3-Niederlage am 25. Spieltag der Saison 20121/13 – ausgerechnet beim FC Bayern. Oliver Fink und Adam Bodzek sind die einzigen Spieler aus dem aktuellen Kader, die damals schon dabei waren. Lumpi Lambertz hatte die Düsseldorfer eine Viertelstunde vor Schluss mit 2:1 in Führung geschossen. Am Ende ging die Partie sehr unglücklich 2:3 verloren.

BESONDERES

Für drei Fortunen wird das Spiel in München zu einer Begegnung mit der Vergangenheit. Diego Contento, Michael Rensing und Takashi Usami haben bereits das Trikot des Rekordmeisters getragen. Contento spielte 20 Jahre für die Bayern und erlebte er mit dem Triple-Gewinn den größten Erfolg seiner Karriere. Rensing trug in 83 Spielen das Bayern-Trikot. Takashi Usami machte seine ersten Erfahrungen als Fußballer in Deutschland im Jahr 2011 bei den Bayern, erzielte in fünf Spielen einen Treffer für die Bayern.