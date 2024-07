Streit um Geldstrafen für Pyro DFB-Bundesgericht weist Berufungen von Hannover 96 zurück

In den nun verhandelten Berufungen ging es um die Zweitligaspiele beim VfL Osnabrück am 24. Februar und gegen den 1. FC Kaiserslautern am 16. März. Bei beiden Partien wurde vor dem Anpfiff Pyrotechnik gezündet, in Osnabrück auch danach, die Partie war deswegen in der ersten Minute kurz unterbrochen.