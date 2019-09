Einsprüche zurückgezogen : DFB-Sportgericht schließt Fall Bakery Jatta ab

Frankfurt/Main Nach den zurückgezogenen Einsprüchen der Zweitligisten Nürnberg, Bochum und Karlsruhe gegen die Wertung der Spiele gegen den Hamburger SV hat auch das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes die Einspruchsverfahren abgeschlossen, teilte der DFB mit.

„Damit bleiben die Spielwertungen bestehen, sind die Einspruchsverfahren vor dem DFB-Sportgericht mit Zustimmung des DFB-Kontrollausschusses abgeschlossen“, hieß es in der Mitteilung des Verbandes. Der HSV hatte in Nürnberg mit 4:0, gegen Bochum mit 1:0 und in Karlsruhe mit 4:2 gewonnen. Alle drei Vereine hatten Einspruch eingelegt, nachdem es laut eines Berichts des Magazins „Sport Bild“ Zweifel an Jattas Identität gegeben haben soll.