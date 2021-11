Zweifel an Impfpass-Echtheit : DFL zum Thema Anfang: „Wäre ein nicht hinnehmbarer Affront“

Zweifel an Impfpass-Echtheit

Das Logo der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Eingang zur Zentrale. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Frankfurt/Main Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat sich mit deutlichen Worten zum bei Werder Bremen zurückgetretenen Trainer Markus Anfang geäußert.

„Wir kennen die Fakten nicht. Sollte sich aber der im Raum stehende Verdacht bestätigen, wäre dies ein nicht hinnehmbarer Affront gegenüber allen, die sich in den vergangenen Monaten haben impfen lassen und so ihren Beitrag zur Corona-Eindämmung geleistet haben“, teilte die DFL auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Anfang hatte sein Amt niedergelegt und damit auf Vorwürfe reagiert, ein gefälschtes Impfzertifikat benutzt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Bremen hatte am Vortag Ermittlungen gegen den Coach des Fußball-Zweitligisten eingeleitet. Die DFL schrieb, der Verein habe den Ligaverband am Samstagmorgen über den Rücktritt des Trainers informiert. Man sei mit Werder Bremen weiterhin in Kontakt, Anfang hat die Vorwürfe bestritten.