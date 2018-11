Fortuna holt ein 3:3 bei Bayern München

Fortuna Düsseldorf hat die große Überraschung in der Bundesliga geschafft. Das Team von Trainer Friedhelm Funkel holt mit dem 3:3 (1:2) beim FC Bayern München einen Punkt. Von Patrick Scherer

Unfassbar: Ein Dreierpack von Dodi Lukebakio sorgt für einen überraschenden Punktgewinn der Fortunen beim Rekordmeister FC Bayern München. Das 3:3 fällt in letzter Minute.

Fortunas Trainer Friedhelm Funkel musste beim Team von Coach Robert Kovac unter anderem auf Kaan Ayhan verzichten. Der Abwehrchef klagt seit der Länderspielreise mit der Türkei über Schmerzen im großen Zeh am rechten Fuß. Auch Andre Hoffmann (Gehirnerschütterung), Raphael Wolf (Nackenverletzung), Marcel Sobottka (Patellasehnenreizung) und Diego Contento (Kreuzbandriss) fallen aus. Dafür feierte Kapitän Oliver Fink nach überstandener Achillessehnenverletzung sein Startelf-Comeback.

Die auffälligste Figur war aber ein anderer: Dodi Lukebakio. Der belgische Junioren-Nationalspieler ließ mehrmals seine großen Qualität aufblitzen, dann wurde ihm seine teils aufreizende Lässigkeit zum Verhängnis. Schließlich machte er seinen Fehler aber mehr als wieder wett.

Doch der Reihe nach: Lukebakios Geschichte im ersten Durchgang beginnt nach 50 Sekunden. Unsortierte Bayern lassen der Leihgabe vom FC Watford zu viel Platz. Der 21-Jährige legt den Ball auf seinen starken linken Fuß und nur Manuel Neuers Fingerspitzen verhindern den frühen Überraschungseffekt. Nur eine Minute später ist es Takashi Usami, der ebenso ungestört zum Abschluss kommt. Für Neuer ist der unplatziert getretene Ball aber keine Herausforderung. Die Bayern wirken nervös, ihnen fehlt die Körperspannung.

Doch Fortuna hilft dem strauchelnden Rekordmeister mit mehreren leichtsinnigen Aktionen. Kevin Stöger verliert den Ball im Aufbauspiel, Torhüter Michael Rensing zeigt beim ehemaligen Arbeitgeber ungewohnte Schwächen beim Herauslaufen. Schließlich ist es Lukebakio, der den Assist zur Bayern-Führung leistet. Nach einer Ecke schlägt die Sturmspitze den Ball einfach in die Mitte. Niklas Süle bedankt sich herzlich und markiert mit dem ersten Schuss aufs Fortuna-Tor das 1:0 (17.). Es passte ins Bild von Lukebakios Darbietung, der mit Talent glänzte, aber auch mit scheinbar fehlendem Ehrgeiz nach verlorenen Zweikämpfen für Kopfschütteln sorgte.

Nur drei Minuten nach der Führung gab Fortunas linke Defensivseite kein gutes Bild ab, als weder Marcin Kaminski noch Niko Gießelmann den einen Pass von Jerome Boateng zu Thomas Müller verhinderten. Der Nationalspieler ließ Rensing alt aussehen und vollendete lässig zum 2:0 (20.). Es sah alles danach aus, dass die Bayern nun ihre Klasse ausspielen würden und es nur noch um die Höhe des Sieges gehen würde. Doch kurz vor dem Pausenpfiff machte Lukebakio seinen Fehler wieder wett und sorgte damit wieder für mehr Spannung. Jean Zimmer bereitete das 1:2 mit einem Seitfallzieher eher unfreiwillig vor, Lukebakio vollstreckte eiskalt aus fünf Metern. Sehr zur Freude der mehr als 7000 Düsseldorfer Anhänger, die ihre Mannschaft mit lautstarken Anfeuerungen in die Kabine schickten.

Vor dem Spiel gab es im Block der Gästefans weniger schöne Szenen, als eine Sondereinheit der Polizei mit Schlagstöcken und Pfefferspray in den Block stürmten, um einen Fortuna-Fan abzuführen, der mit einer handvoll Fans einen Ordner verletzt haben soll. Es gab daraufhin eine handfeste Auseinandersetzung zwischen Fans und Beamten.

Nach dem Wiederanpfiff kam bei Fortuna bei zwei halbgaren Kontergelegenheiten leise Hoffnung auf einen Punktgewinn auf, doch nach knapp einer Stunde Spielzeit schien das Spiel erneut vorentschieden: Robert Lewandowski behauptete den Ball gegen Robin Bormuth mit all seiner Klasse und legte das Spielgerät dann auch noch per Hacke auf Müller, der trocken zum 3:1 abschloss (58.). Oliver Fink verpasste den erneuten Anschlusstreffer noch, als er völlig unbedrängt aus sieben Metern neben das Tor (66.) köpfte. Lukebakio machte es besser, bewies bei einem Alleingang starke Nerven und legte den Ball souverän an Neuer vorbei zum 2:3 ins Tor (78.). Fortuna war wieder dran und hatte nun das Momentum auf ihrer Seite. Und Lukebakio sorgte mit seiner erneuten Kaltschnäuzigkeit in allerletzter Minute für unbändigen Jubel bei den Fortuna-Anhängern. Dieses Spiel wird keiner so schnell vergessen.