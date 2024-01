2. Liga Doppelpack von Hartel verdirbt Fortunas Festtag

Im zweiten Spiel der Reihe „Fortuna für alle“ setzte sich der souveräne Tabellenführer FC St. Pauli mit 2:1 (2:0) bei den Rheinländern durch und blieb damit auch im 22. Pflichtspiel der Saison unbesiegt. Vor 52.000 Zuschauern in der Düsseldorfer EM-Arena erzielte St. Paulis Torjäger Marcel Hartel (16. Minute/Handelfmeter) die Treffer für die Gäste, die in drei Tagen im Viertelfinale des DFB-Pokals am heimischen Millerntor erneut auf die Düsseldorfer treffen.