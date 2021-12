2. Liga : Dovedan schießt Nürnberg zum Erfolg beim FC Erzgebirge Aue

Aue Nikola Dovedan hat den 1. FC Nürnberg vorübergehend auf Platz drei der 2. Fußball-Bundesliga geschossen.

Der Österreicher erzielte beim 3:1 (2:1)-Sieg bei Erzgebirge Aue alle drei Tore (2./22./81. Minute). Zwischenzeitlich hatte Jan Hochscheidt (8.) für die gut mitspielenden Auer den Ausgleich erzielt. Der FC Erzgebirge rutschte durch die Niederlage auf Abstiegsplatz 17 ab. Nach dem Abendspiel zwischen dem Hamburger SV und dem FC Schalke 04 müssen die Nürnberger Rang drei in jedem Fall wieder abgeben.

Nach dem Blitzstart der Franken entwickelte sich eine sehenswerte Partie, in der der Club das bessere Team war und dank der technischen Fertigkeiten immer wieder gute Chancen hatte. So traf Fabian Nürnberger (43.) noch vor der Pause den Querbalken. Aue versteckte sich nicht, zeigte Moral und erarbeitete sich nach den Rückständen einige Möglichkeiten. Allerdings waren diese nicht so zwingend wie auf der anderen Seite.