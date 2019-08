Unfall in Darmstadt : Dresden-Fan nach Stadion-Sturz weiter im Krankenhaus

Unfall in Darmstadt

Darmstadt Nach seinem folgenschweren Sturz beim Zweitliga-Spiel gegen den SV Darmstadt 98 ist ein Fußballfan von Dynamo Dresden weiter in kritischem Zustand.

„Wir stehen mit der Familie des verunfallten Fans in Kontakt und sind jederzeit über den aktuellen Gesundheitszustand informiert. Aus Rücksicht auf die Angehörigen des Betroffenen werden wir jedoch keine weiteren Zwischenstände zum Heilungsverlauf bekanntgeben“, sagte Dresdens Geschäftsführer Michael Born: „Der Patient ist seit dem Moment des Unfalls in professioneller medizinischer Betreuung und wird rund um die Uhr in einem Krankenhaus versorgt.“