Fortuna-Fans warten am Rheinufer auf letztes Heimspiel

In Düsseldorf warten alle auf das letzte Heimspiel von Fortuna Düsseldorf. Vor allem am Rheinufer genießen die Fortuna-Fans im Vorfeld die Sonne. Danach geht es für viele mit dem Rad zum Stadion.

Pünktlich um 15.30 Uhr wird die Partie gegen den Tabellendritten Holstein Kiel angepfiffen. Für die Fortuna ist es das letzte Heimspiel in dieser Saison. Der Aufstieg ist gesichert, jetzt geht es darum, auf dem ersten Platz zu bleiben.

Die Zeit bis zum Anstoß vertrieben sich viele Fans am Fortuna-Büdchen am Rheinufer. Die Ultras hatten alle Fortuna-Fans schon am vergangenen Montag dazu aufgerufen, sich an dem Traditionsbüdchen zu treffen. Zahlreiche Anhänger sind dem Aufruf nun gefolgt. Laut Polizei blieb es bislang friedlich.

(skr)