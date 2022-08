2. Liga : Düsseldorf holt zwei Rückstände in Braunschweig auf

Braunschweig Fortuna Düsseldorf hat trotz zweimaliger Ausgleichstreffer in der 2. Fußball-Bundesliga wieder einen Sieg verpasst.

In einer intensiven und zweikampfbetonten Partie kamen die Rheinländer nicht über ein 2:2 (0:0) bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig hinaus. Die Düsseldorfer, die mit zwei Siegen in die Saison gestartet waren, holten nach den 0:1 in Sandhausen und dem 2:2 gegen Greuther Fürth auch am fünften Spieltag keine drei Zähler.