2. Fußball-Bundesliga Düsseldorf verpasst zweiten Saisonsieg: 0:0 gegen KSC

Eine Woche nach dem Erfolg in Darmstadt (2:0) mangelte es vor 36.103 Zuschauern in der Merkur Spiel-Arena an Durchschlagskraft. Zwar blieben die Gäste auch in ihrem elften Duell mit den Rheinländern nacheinander ohne Sieg, werteten das verdiente Remis aber als Erfolg. Mit der Punkteteilung verpassten beide Teams den möglichen Sprung auf Rang eins.