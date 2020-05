2. Liga : Dynamo Dresden spielt gegen „den Rest der Welt“

Dresden Am Sonntag startet für Dynamo Dresden nach nur einer Woche Vorbereitung die Herkulesaufgabe Klassenverbleib mit neun Spielen in 29 Tagen. Aus allen Widrigkeiten sollen Kraft und Mut entstehen.

Sie haben keine Chance, doch die will Dynamo Dresden nutzen. So zumindest könnte man die aktuelle Gefühlslage beim stark abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten beschreiben.

„Wir gegen den Rest der Welt. Lassen wir die anderen reden und packen es noch einmal gemeinsam an, denn wir haben auf unserem Weg keine Zeit mehr zu verlieren“, verbreite Dynamo zum Trainingsstart am vergangenen Samstag über seine Social Media-Kanäle.

Nur ein Woche hat Trainer Markus Kauczinski nach der 14-tägigen häuslichen Quarantäne Zeit, sein Team für den Neustart am Sonntag gegen den VfB Stuttgart vorzubereiten. Seit Montag befinden sich das Team sowie der Trainer- und Betreuerstab im vorgeschriebenen Quarantäne-Trainingslager in einem Dresdner Hotel. „Wir müssen ein Gefühl für den Raum und das Zusammenspiel bekommen. Es ist auch für mich neu, auch ich muss erst einen Weg finden. Dabei ist Geschick gefragt, nicht zu viel in zu kurzer Zeit belasten“, erklärte Kauczinski.

Bis zum 22. Juni ist es für den 50-Jährigen die einzige Woche, in der er überhaupt intensiv trainieren kann. Denn bis dahin wartet auf Dynamo ein wahres Mammutprogramm mit Spielen im Drei-Tage-Rhythmus. Acht sind es in 22 Tagen, den Trainings-Rückstand aufzuholen ist quasi ausgeschlossen. „Da wird nicht viel trainiert, sondern regeneriert und analysiert. Für Training wird da wenig Zeit bleiben“, bestätigte Kauczinski.

„Im Moment fühlt es sich für uns nicht so an, dass es am Ende ein faires Ergebnis geben kann. Wir können auch im Aufstieg ein Zünglein an der Waage sein. Für uns gilt es aber, nicht in eine Opferrolle zu fallen. Ich fühle die Motivation bei den Spielern“, erklärte Kauczinski. Die Frage nach Gerechtigkeit stellt sich für ihn nicht. Der 50-Jährige weiß, dass er die Situation ohnehin nicht ändern, sondern nur annehmen und dadurch meistern kann. Dafür braucht es eine Jetzt-erst-Recht-Mentalität, die Dynamos Coach auch ausgemacht haben will.