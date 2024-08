Fußball Eine „Club“-Legende wird Co-Trainer von Miro Klose

Pinola wechselt von River Plate nach Franken und soll nach Vereinsangaben voraussichtlich am Dienstag in Nürnberg eintreffen. Beim argentinischen Spitzenklub war „Pino“zuletzt Co-Trainer an der Seite des früheren Bayern-Profis Martin Demichelis. Für den „Club“ bestritt Pinola über 250 Spiele. Der DFB-Pokalsieg 2007 war der größte Erfolg.