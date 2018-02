später lesen 2. Liga Eintracht Braunschweig nur 0:0 in Sandhausen FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Twittern

Teilen



Eintracht Braunschweig hat die Chance verpasst, sich in der 2. Fußball-Bundesliga deutlicher von der Abstiegszone abzusetzen. In einer spielerisch schwachen Partie erkämpften die Niedersachsen am Sonntag beim SV Sandhausen aber ein gerechtes 0:0. dpa