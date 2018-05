später lesen Braunschweig - Ingolstadt 0:2 Braunschweig zittert noch - Ingolstadt ist gerettet Teilen

Twittern

Teilen



Eintracht Braunschweig schwebt in der 2. Bundesliga weiter in höchster Abstiegsgefahr. Am 33. Spieltag verlor das Team von Trainer Torsten Lieberknecht mit 0:2 (0:0) gegen den FC Ingolstadt und droht nach sieben Jahren wieder in die 3. Liga abzurutschen. Der FCI machte den Klassenverbleib perfekt.