2. Liga Erst souverän, dann zittrig: St. Pauli besiegt Paderborn

Die Gastgeber waren vor 29.391 Zuschauern überlegen und ließen dem Gegner kaum Luft. Schon nach 30 Sekunden hatte St. Pauli-Stürmer Connor Metcalfe den ersten Abschluss. Das Führungstor zeigte, was für eine Ausnahmeerscheinung die Kiez-Mannschaft in dieser Saison ist: Johannes Eggestein spielte im Mittelfeld per Hacke zu Jackson Irvine, der genau in Hartels Lauf passte. Mit einem Heber machte er die Kombination perfekt.