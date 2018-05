später lesen 0:0 im Sachsenderby Aue und Dresden müssen weiter zittern Teilen

Die Zweitligisten Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue müssen weiterhin den Absturz in die 3. Liga fürchten. Am vorletzten Spieltag trennten sich die Klubs in einem höhepunktarmen Sachsen-Derby am Sonntag mit 0:0.