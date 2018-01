Ex-Hertha-Profi Ebert trainiert in Ingolstadt mit

Der FC Ingolstadt testet den früheren Bundesligaprofi Patrick Ebert. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler trainiert seit Montag beim Fußball-Zweitligisten mit. dpa

Wie die Schanzer in ihrem Trainingslager in Portugal mitteilten, wollen sie sich einen Eindruck von Ebert verschaffen. Der frühere Jugendnationalspieler, der zuletzt vereinslos war, soll auch am Mittwoch beim Doppeltest im spanischen Huelva gegen den VfL Osnabrück und KV Mechelen Einsatzzeit bekommen.

Ebert spielte viele Jahre für Hertha BSC, ehe er zu Real Valladolid und Spartak Moskau wechselte. Bis zum vergangenen Sommer stand er bei Rayo Vallecano unter Vertrag.

FCI-Kader

FCI-Spielplan

Zweitliga-Tabelle

Winterfahrplan

FCI-Mitteilung