Transfer Ex-Leipziger Demme wechselt zu Hertha

Demme stand schon im vergangenen Sommer kurz vor einem Wechsel nach Berlin, der dann aber doch nicht zustande kam. In Neapel gab es für den früheren Bundesligaprofi, der ein Länderspiel für Deutschland machte, in den vergangenen beiden Saisons insgesamt nur zehn Pflichtspieleinsätze. Neben RB Leipzig spielte Demme in Deutschland auch für den SC Paderborn sowie Arminia Bielefeld und bestritt 105 Partien in der Bundesliga.