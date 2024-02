2. Liga Fadenkreuz-Banner bei Spiel: Kind kündigt Reaktionen an

Geschäftsführer Martin Kind von Hannover 96 hat nach ausufernden Fan-Protesten unter anderem mit Fadenkreuz-Bannern und seinem Gesicht in der Mitte in einem ersten kurzen Statement Konsequenzen angekündigt. „Ich will das jetzt nicht kommentieren. Es wird Reaktionen geben. Ende“, sagte der Fußball-Funktionär der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. „Wichtig ist, dass man etwas entscheiden muss“, betonte der 79-Jährige, ohne zunächst auf Details einzugehen.