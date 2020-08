Transfers : FC Bayern leiht Torwart Früchtl an 1. FC Nürnberg aus

FC Bayern leiht Torwart Früchtl an 1. FC Nürnberg aus

Wird vom FC Bayern an den 1. FC Nürnberg ausgeliehen: Torwart Christian Früchtl. Foto: Peter Kneffel/dpa

Nürnberg Der FC Bayern München leiht Torwart-Talent Christian Früchtl (20) und Offensiv-Hoffnung Sapreet Singh (21) an den 1. FC Nürnberg aus.

„Christian ist der talentierteste und beste deutsche Torwart in seiner Altersklasse. Mit ihm erhöhen wir die Qualität in unserem Torhüterteam noch einmal“, sagte Sportvorstand Dieter Hecking laut Mitteilung. „Beim Club möchte er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen.“