2. Liga FC St. Pauli bei Kauczinskis Einstand nur 2:2 gegen Duisburg FOTO: Daniel Reinhardt

Der FC St. Pauli hat auch beim Einstand von Trainer Markus Kauczinski seine sportliche Talfahrt nicht stoppen können. Durch das 2:2 (0:1) gegen den MSV Duisburg blieben die Hanseaten im achten Spiel in Serie in der 2. Bundesliga sieglos und damit auch in der Gefahrenzone stecken. dpa